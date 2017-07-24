Анна Калашникова всерьез задумалась о рождении второго ребенка

Светская львица Анна Калашникова всерьез задумывается о втором ребенке. По словам знаменитости, она мечтает о большой семье и хочет, чтобы у трехлетнего Даниила был братик или сестричка.

Буквально недавно сын Анны Калашниковой, Даниил, отпраздновал свой третий день рождения. В связи с этим звезда стала задумывать о будущем ребенка, рассказала о его увлечениях и образовании. По словам Калашниковой, ее сын любит подвижные спортивные игры, например, футбол или хоккей, возможно, в будущем Даниил построит спортивную карьеру.

В тоже время светская львица сообщила, что приобрела дом в Испании и мальчику предстоит там жить, потому уже в раннем возрасте малыш начнет изучать английский и испанские языки.

Глядя на своего сына, Калашникова задумывается о рождении второго ребенка. Она всегда хотела большую семью и считает, что Даниилу просто необходимы братик или сестричка, а еще лучше, сразу оба. Звезда уверена, что поддержка близких крайне важна, потому надеется, что в будущем сможет родить еще одного, а то и двух детей.