Музыкант Ринго Старр получил звание рыцаря

Ринго Старр, британский музыкант и по совместительству барабанщик группы The Beatles был торжественно посвящен в рыцари. Церемония имела место 20 марта в Букингемском дворце.

Сегодня, 20 марта, известный музыкант и барабанщик Ринго Старр получил звание рыцаря. Почетным титулом член легендарного коллектива The Beatles был удостоен герцогом Кэмбриджским, принцем Уильямом. Им же Старр был награжден медалью.

После церемонии Ринго Старр поспешил поделиться своими впечатлениями и отметил, что титул рыцаря для него значит очень многое, а медаль, скорее всего, будет всегда надевать во время завтрака.

Стоит напомнить, британский музыкант Ринго Старр, он же Ричард Старки, некогда был барабанщиком в The Beatles, а с 70-х годов начал сольную карьеру.