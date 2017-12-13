Ночные эфиры "Дома-2" вызывают неприятные ощущения у поклонников проекта

Поклонники телепередачи "Дом-2" стали жаловаться на то, что все чаще после просмотра шоу у них остаются неприятные ощущения. Одна из недовольных зрительниц прокомментировала ночной эфир скандального телешоу и поведение участников проекта, которые показались ей гадкими.

Так, во время ночного эфира показали, как участник "Дом-2" Роман Гриценко подзадоривал нетрезвых девушек активно шевелить ягодицами, чтобы они стали победительницами в танцах и заодно пропиарили себя. Поклонница телестройки отметила, что "профессиональные" танцовщицы тверка Александра Шева и Марго Овсянникова просто "выворачивались наизнанку" для того, чтобы победить. Другая же участница, Татьяна Мусульбес, напомнила девушке большого ленивца, который "трясет здоровым задом, аж судороги в башку отдают".

Зрительница также пожаловалась на весьма громкие поцелуи двух участников проекта, которые вызвали у нее отвращение и оставили неприятные ощущения.