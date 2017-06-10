Макс Фадеев рассказал, как относится к Ольге Бузовой

Знаменитый музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о том, как относится к телеведущей и певице Ольге Бузовой. По его словам, кроме уважения он больше ничего к ней не питает.

На своей странице в соцсети Фадеев наконец-то решил ответить любопытным фанатам по поводу того, какое у него отношения к Бузовой, как с точки зрения творчества, так и личной. Продюсер рассказал, что успех Ольги Бузовой очевиден и он рад за то, что у нее все получается. Что касается творчества, то Фадеев отметил, что ему не близко то, что делает Бузова, однако ему всегда нравились люди, которые умеют добиваться поставленных целей на любом поприще.

В то же время музыкальный продюсер рассказал фанатам, что кроме уважения он больше ничего не чувствует к новоявленной певице Ольге Бузовой.