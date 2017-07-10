Хакамада рассказала, какие слова дочери заставили ее биться в истерике

Знаменитая писательница и политический деятель Ирина Хакамада рассказала то, что когда-то заставило ее биться в истерике. Такое влияние на нее оказали слова больной раком дочери Марии.

Ирина Хакамада в откровенном интервью призналась, что практически никогда не плакала. Однако однажды произошло то, что заставило ее не просто плакать, а биться в истерике. Писательница рассказала, что когда узнала об онкологическом заболевании своей дочери Марии, она сдержалась, даже после того, как результаты анализа подтвердили диагноз, Хакамада не позволила себе плакать. Она настроила себя на все трудности и отметила, что будет бороться за жизнь дочери, которая в тот момент была еще совсем маленькой.

Хакамада запомнила на всю жизнь момент, произошедший в больничной палате. По ее словам, она вошла и увидела свою дочь, бледную, с длинными волосами, похожую на ангела. Малышка подняла на мать глаза и заявила: "Мама, пора мне в небо". Почва ушла из-под ног Хакамады, она впала в истерику и долго не могла успокоиться. Политик отметила, что это самое страшное, что с ней происходило и что можно было услышать от своего больного ребенка.

Как позднее выяснилось, Мария вовсе не то имела в виду, о чем подумала ее мать. Девочка говорила о том, что хочет побыстрее поправиться и отправиться в путешествие на самолете. По словам Хакамады, это был единственный раз, когда она позволила себе потерять контроль и впасть в истерику.