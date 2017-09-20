Анастасия Волочкова с любовником поделились своим счастьем

Известная российская балерина Анастасия Волочкова за последнее время сильно изменилась не только внешне, но и смягчила свой вспыльчивый характер, заявили поклонники. Недавно знаменитость показала любовника, и поделились своим счастьем.

В личном микроблоге Анастасия Волочкова пожелала всем своим поклонникам любви и счастья, а сама опубликовала фото у храма со своим фаворитом Михаилом. «Сегодня прекрасный солнечный день! 20 марта Международный день счастья. Радости вам всем и любви!», - заявила балерина. Поклонники оценили не только внешние изменения Волочковой, но и посчитали, что с Михаилом она стала добрее.

«Молодец Волочкова! Правильные фото вы стали выставлять, а то как вы дома с любимым это никому не надо», «Анастасия, кстати, очень похорошела рядом с Михаилом», «Ну прелесть! Красивая парочка!», «А мне хочется сказать Михаилу – молодец! Рядом с ним Анастасия становится добрей и соответственно красивее!», - комментировали фото фолловеры.