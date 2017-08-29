Потолстевшая Селена Гомес показала испорченную фигуру на яхте

Потолстевшая 25-летняя певица в стиле поп Селена Гомес показала испорченную фигуру на яхте вблизи берега Австралии. Лишние килограммы стали появляться у нее после того, как она перенесла операцию по трансплантации почки и после этого не придерживалась диеты.

Западные СМИ публикуют свежие фотографии потолстевшей голливудской певицы Селены Гомес. Она пользуется огромной популярностью среди общественности, однако в последнее время по каким-то причинам перестала следить за своей фигурой. Исполнительница лично не публиковала в сеть фотографии со своего недавнего отдыха в Сиднее, однако благодаря папарацци, которые всегда начеку, все увидели, в каком состоянии сейчас находится ее фигура.

На снимках видно, что Селена Гомес заметно поправилась. Если раньше она была миниатюрной девочкой, то сейчас это совсем не про нее. Видно, что исполнительница обзавелась животом, а также целлюлитом на ягодицах.