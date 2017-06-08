В сети опубликовали первые фото беременной ведьмы Мэрилин Керро‍

В сети опубликовали первые фото беременной участницы мистической телепередачи "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро‍. Ни снимках ведьма предстала в легкой красной блузе, отчетливо выделяющую округлившийся живот.

Не так давно в сети стали гулять слухи о том, что популярная 29-летняя экзорцистка эстонского происхождения Мэрилин Керро‍ находится в интересном положении. Пару дней назад она прилетала в Санкт-Петербург, чтобы дать желающие россиянам свои мастер-классы. Во время ее визита и выяснилось, что она действительно беременна. В сети уже появились первые фотографии, где у нее хорошо видно округлившийся живот.

Ведьма уже поделилась с журналистами, что не хочет делать свою личную жизнь достоянием общественности. По этой причине она не называет имя отца ребенка и планирует не показывать новорожденного до тех пор, пока он не вырастет.