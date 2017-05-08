Хлоя Симс показала публике накачанные хирургом ягодицы

Британская актриса Хлоя Симс продемонстрировала фотографам свои ягодицы, которые она накачала у пластических хирургов. Симс вышла на красную дорожку и, позируя перед журналистами, то и дело показывала им свою новую попу.

Как стало известно, буквально недавно Хлоя Симс решилась на операцию по увеличению ягодиц, последовав примеру Ким Кардашьян, Ники Минаж и Дженнифер Лопес. Актриса призналась, что добиться красивых и упругих ягодиц в спортзале у нее не получалось, потому она прибегла к помощи хирургов. После операции она появилась на красной дорожке, нарядившись в белое полупрозрачное обтягивающее платье, то и дело поворачиваясь к фотографам спиной, чтобы они могли оценить ее соблазнительные формы.

Стоит отметить, что операция по увеличению ягодиц не стала первой для Симс, ведь сразу после рождения дочери в 23 года она сделала себе грудь пятого размера. Кроме того, Хлоя Симс не скрывает, что прибегает к различным "уколам красоты", продлевая свою молодость.