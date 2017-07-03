Грудастая модель Анастасия Квитко страдает из-за проблем с кожей

Популярная модель с русскими корнями Анастасия Квитко регулярно делится с поклонниками своими новыми видеороликами и фотографиями в Instagram. Однако на последнем снимке подписчики Квитко обнаружили, что девушка страдает из-за проблем с кожей.

Анастасия Квитко обновила свой Instagram, опубликовав снимок из США, где сейчас живет и активно работает. И если на профессиональных снимках модель выглядит идеально, то в реальной жизни не все так гладко. На последнем фото поклонники Анастасии заметили, что у девушки жирный тип кожи из-за чего на лице постоянно появляются воспаления.

Многие даже под гримом обнаружили проблемы с кожей в виде высыпаний. Многие поклонники были расстроены, увидев последнее фото в Instagram, и попросили Анастасию устранить кожные проблемы.