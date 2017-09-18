Любовь Аксенова месяц голодала из-за работы‍

Российская киноактриса Любовь Аксенова в своем аккаунте фотосервиса Instagram рассказала, что ей пришлось месяц голодать из-за работы. Тем не менее, такая практика ей понравилась, и она решила вовсе отказаться от мяса и перейти на правильное питание.

Стало известно о лишениях актрисы Любви Аксеновой, которые она была вынуждена претерпевать из-за роли в многосерийном фильме "Бывшие". Согласно ее рассказу корреспонденту одного из отечественных изданий, ей предложили сыграть наркозависимую девушку. Естественно, для этого ей пришлось бы худеть, однако против она не была. Благодаря этому цель, которая была связана у нее с работой, стала обычным бытом.

По рассказам Аксеновой, ей пришлось месяц голодать, чтобы прийти к желаемой форме. Вначале она пробовала питьевые диеты и это помогло ей здорово сбросить вес. После этого она решила, что станет вегетарианкой, и теперь об этом не жалеет. По ее словам, несмотря на то, что она не употребляет в пищу мяса, ее рацион разнообразный и вкусный.