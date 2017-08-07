Бывший муж Бритни Спирс требует от нее увеличить алименты на сыновей

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн обратился к певице с просьбой увеличить алименты, которые она присылает на их общих детей Шона и Джейдана. Певицу возмутили такие требования, она считает, что и так достаточно передает денег для того, чтобы ее сыновья ни в чем не нуждались.

Как стало известно, отец Бритни Спирс Джеймс буквально недавно получил письмо от бывшего мужа певицы с требованием увеличить алименты на их двух сыновей. Танцор заявил о том, что подросшие мальчики требуют гораздо больших затрат, а сам он обеспечить их не в состоянии, потому просит помочь певицу.

Отец исполнительницы потребовал от Федерлайна прислать чеки и объяснить, каким образом он тратит деньги, что ему не хватает 20 тысяч долларов на двух мальчиков. Родственники Бритни Спирс считают, что Федерлайн просто решил наживаться на больших гонорарах певицы, ведь она заработала большую сумму на шоу в Вегасе.

Стоит отметить, что еще в 207 году Кевин Федерлайн получил опеку над сыновьями Шоном и Джейданом в связи с нервным срывом певицы. Несмотря на то, что прошло уже более 10 лет, Бритни Спирс так и не смогла восстановиться в правах и дети продолжают жить с отцом, а певица выплачивает алименты.