Киркоров целовался с бабушкой Бузовой на своем концерте в Литве

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров исполнил мечту всей жизни 80-летней бабушки Ольги Бузовой. На своем концерте в Литве Киркоров пригласил на сцену Аллу Тимофеевну, подарил ей цветы и вместе с ней станцевал под свою новую песню "Цвет настроения синий".

18 марта Филипп Киркоров выступил в Литве со своей концертной программой "Я", о чем и рассказала на своей странице в соцсети телеведущая и певица Ольга Бузова. По ее словам, на свой концерт Киркоров пригласил ее 80-летнюю бабушку Аллу Тимофеевну, подарил ей цветы, осыпал комплиментами и по окончанию шоу подвез женщину домой. Кроме того, исполнитель вызвал бабушку Бузовой на сцену и вместе с ней станцевал под свою новую песню "Цвет настроения синий", после чего поцеловал женщину.

Бузова отметила, что никогда в жизни не видела свою бабушку такой счастливой и бесконечно благодарила Киркорова за то, что он подарил ей радостное настроения.

В то же время телеведущая отметила, что бешеная энергетика ей досталась от бабушки, которой в этом году исполнится 80 лет. Она заявила, что только Бузовы могут так энергично "отжигать" на сцене в любом возрасте.