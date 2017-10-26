Вадим Казаченко пытается отсудить у бывшей жены и сына дом на Рублевке

Известный в 90-х годах российский исполнитель Вадим Казаченко по-прежнему пытается отсудить дом на Рублевке у своей бывшей жены Ольги Казаченко и маленького сына Филиппа. В настоящий момент суд рассматривает его иск по данному вопросу.

Как рассказал Вадим Казаченко, дом на Рублевке он когда-то приобрел на свои личные деньги, которые не считаются совместно нажитым с Ольгой имуществом. Он уверяет, что не планировал делать бывшей жене такие дорогие подарки после развода, потому намерен отсудить дом.

В свою очередь Ольга уверяет, что дом она купила на свои личные деньги после того, как продала квартиру. Она ничего не хочет слышать о разделе имущества и о том, что недвижимость должна достаться экс-супругу, так как ей некуда идти с маленьким ребенком. Ольга отмечает, что если дом присудят Казаченко, она с Филиппом останется на улице.

В настоящий момент идет разбирательство по данному делу, суд пока не вынес окончательного решения, об этом станет известно позднее.