37-летняя модель из США Ким Кардашьян назвала людей тупыми, когда увидела, сколько лжи о ней и ее муже пишут известные СМИ, а общественность безоговорочно этому верит. Ролик с ее реакцией размещен на канале издания Elle в YouTube.

Накануне на видеохостинге YouTube появилось видео, где в виде монолога популярная американская модель Ким Кардашьян (полное имя Кимберли Кардашян-Уэст) рассказывает о своей настоящей жизни, а также опровергает многие ошибочные мнения, которые в последнее время очень распространены в СМИ. Наверное, самое важное, о чем хотела поговорить модель, так это о своих отношениях в супругом Канье Уэстом.

Недавно пресса пестрила заголовками о том, что пара на грани развода, на что Ким Кардашьян ответила, что люди, пишущие это и те, кто верят в эти новости, тупые и глупые. Кроме того, она рассказала, что ей крайне не нравятся мемы сети, где Уэста сравнивают с мультипликационным героем, который может выбраться из плена клана Кардашьян лишь бегством.