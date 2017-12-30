После слухов об измене Пелагея похвасталась подарками супруга

Вокалистка Пелагея рассказала о множестве подарков своего мужа Ивана Телегина вскоре после скандала на почве слухов об измене. Подробностями семейной жизни она поделилась на светском мероприятии ювелирной компании.

Пелагея сообщила, что в последнее время имеенно Иван Телегин дарит ей все ювелирные украшения. Такие сюрпризы спортсмен преподносит в честь памятных событий или праздников. Певица призвала всех мужчин дарить женщинам драгоценности, которые будут напоминать об их любви. В таком случае обладательницы будут вспоминать щедрого поклонника, всякий раз надевая подаренные ювелирные изделия.

По словам Пелагеи, она носит такие подарки исключительно во время светских раутов. Во время работы и в быту звезда крупные украшения не надевает. Раньше исполнительница выступала с большими серебряными кольцами, однако из-за активной жестикуляции они погнулись и едва слезли с пальцев.

Аудитория раздула скандал вокруг молодой супружеской пары после инцидента в одном из ресторанов. Иван Телегин отмечал свой 26-й день рождения и попал на видео во время поцелуя некой брюнетки, по имени Карина. Многие поклонники сразу же предположили, что поступок отнюдь не дружеский и свидетельствует об изменах хоккеиста своей звездной жене. Сама Пелагея не придала происшествию большого значения и сохранила прежние отношения с мужем. Она также призывала фанатов не сплетничать об их личной жизни.