Панин поскандалил с Тимати и Егором Кридом и его Instagram‍-аккаунт заблокировали

Известный актер Алексей Панин вновь был втянул в громкий скандал, после чего его Instagram‍-аккаунт заблокировали. Это произошло после того, как он стал травить рэпера Тимати и исполнителя Егора Крида за участие в выборах, а те в свою очередь накинулись на него, вспоминая постыдные факты из его жизни.

СМИ сообщают новость о том, что актер Алексей Панин потерял доступ к своему профилю в Instagram‍, так как тот был заблокирован за нарушение прав, установленных фотосервисом. Примечательно, что это произошло немного времени погодя после того, как он был ввязан в скандал с рэпером Тимати и Егором Кридом. В этом году певцы вели активную агитацию граждан, чтобы те участвовали в выборах президента 2018 года. За это актер назвал их продажными и даже сравнивал со всякими животными.

Продолжая тему о животных, Тимати припомнил Панину о неестественных связях, которые у актера были ранее с четвероногими. Конфликт между ними продолжался, пока Алексей Панин в меру своей вседозволенности не опубликовал в своем аккаунте фото, где запечатлен совершенно голый с неизвестной спутницей, которая также предстала обнаженной. После этого страницу актера заблокировали.