Настя Киушкина вернулась на "Дом-2", чтобы "щелкнуть" Бузову по носу

Недавно на телепроект "Дом-2" вернулась участница Настя Киушкина, которая намерена завоевать любовь Романа Гриценко и "щелкнуть" Ольгу Бузову по носу, ведь ей не удалось привлечь внимание молодого человека. Бузова восхитилась наглости девушки и заметила, что еще ни одному человеку не удалось "щелкнуть" ее по носу.

Как известно, Роман Гриценко отказывается строить отношения с участницами проекта и всерьез подумывает над тем, чтобы найти себе девушку за периметром. Об этом узнала и Киушкина, потому она вернулась на "Дом-2" специально ради того, чтобы "щелкнуть" по носу Бузову и сделать то, что ей до сих пор не удалось - завоевать любовь Гриценко.

Ольга Бузова в ответ на это заявила, что ей нравится Киушкина и она восхищена ее наглостью. По словам Бузовой, еще ни одному человеку не удалось "щелкнуть" ее по носу и хоть в чем-то опередить, потому она с удовольствием посмотрим, как это сделает Настя.

Хейтеры после такого заявления Бузовой отметили, что ростовской модели Анастасии Костенко уже удалось и "щелкнуть" по носу, и опередить телеведущую, так как она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы, и скоро родит ему ребенка.