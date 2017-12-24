Анна Седокова сводила дочь Алину в московский ночной клуб

18 марта Анна Седокова провела вечер с дочерью Алиной и сводила её в популярный московский клуб. Фотоотчетом отдыха певица поделилась на своём Instagram.

Знаменитость повела 13-летнего подростка в Denis Simachev Shop&Bar. Судя по снимку, гости заказали себе две пиццы и тарелку мороженного. В описании Анна Седокова поделилась своей радостью от проведения досуга и общения с Алиной. Она сообщила, что посещать подобные заведения вместе с взрослой дочкой - "нереально круто".

В описании к публикации пользователи восхитились красотой автора и необычайной схожестью матери и дочери. Некоторые обратили внимание на прелести статуса молодой мамы.

Ранее Анна Седокова рассказывала о доверительных отношениях и теплом общении с Алиной. Первенец помогает ухаживать за самым маленьким ребенком знаменитости - сыном Гектором. Она также писала в соцсети, что семья очень скучает за средней - Моникой. Сейчас девочка живет вместе со своим отцом Максимом Чернявским.