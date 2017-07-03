«Давайте соединим любимых!»: Анна Седокова стала свахой для попугаев

Популярная певица Анна Седокова на днях стала самой настоящей свахой. Сейчас артистка и многодетная мать активно занимается поиском пары для своих новых попугайчиков и просит помощи у поклонников.

Анна Седокова недавно для своих детей купила попугаев девочек, однако теперь артистка ищет мальчика для своих птичек, чтобы они не скучали. «Им мальчик нужен», - заявила артистка. Седокова попросила отозваться человека, который купил последнего попугая в конкретном зоомагазине, уверяя, что неразлучники не могут жить в разлуке.

Фанаты в комментариях посчитали, что такое количество попугаев певице просто не нужно: «О Боги! Трое детей и ты умудрилась купить попугаев... могу пожелать только терпения и тихого утра», «Анна, обязательно найдётся тот попугайчик!», «Это так мило, чуть не плачу...», «Не тяжело справляться с таким количеством детей и еще попугаями?», «Видимо, у неё мало забот», «Вам ещё только енота не хватает».