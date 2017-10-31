Квартира и миллион экс-супруги Джигарханяна арестованы московским судом

Московский суд наложил арест на городскую квартиру и миллион рублей Виталины Цимбалюк-Романовской, экс-супруги артиста Армена Джигарханяна. Об этом 19 марта заявила адвокат подсудимой Лариса Широкова.

В столице рассматривается дело против Виталины Цимбалюк-Романовской по подозрению в правонарушении относительно неприкосновенности личной жизни. Сотрудники СК выдвинули обвинения, согласно которым она узнавала и сообщала СМИ личные данные об Армене Джигарханяне без соответствующего разрешения. Сама экс-жена вину не признает и пока ограничена подпиской о невыезде.

Изучив материалы дела, собранные Следственным комитетом, судья арестовал столичную недвижимость Виталины Цимбалюк-Романовской, расположенную на Молодогвардейской улице. По его решению под обеспечительным арестом теперь также находится крупная сумма, хранящаяся в "Ланта-банке".