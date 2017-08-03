Поклонников возмутил внешний вид сестры Ким Кардашьян

Сестра светской львицы Ким Кардашьян и популярная модель Кендалл Дженнер разочаровала поклонников своим недавним выходом в свет. Пользователи Сети посчитали, что юная девушка перестала следить за собой.

Кендалл Дженнер попала в объектив фотокорреспондентов, которые сфотографировали знаменитость в Лос-Анджелесе. Девушка покидала местный аэропорт, где Дженнер даже не узнали поклонники. Дело в том, что знаменитая модель сменила стиль и совсем перестала в последнее время краситься.

Поклонники посчитали, что мешковатая одежда совершенно не подчёркивает модельные параметры Кендалл. Также мной фанаты заметили синяки под глазами девушки и порекомендовали модели больше высыпаться.