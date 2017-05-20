Божена Рынска назвала избирателей "образинами" и "тупым стадом"

Известная своими скандальными заявлениями журналистка Божена Рынска в очередной раз задела публику, высказавшись об избирателях, которые сегодня, 18 марта, пришли проголосовать за будущего президента России. Она заявила, что все избиратели являются "образинами".

На своей странице в соцсети Рынска написала, что ей противны те "полные интеллекта и смысла" лица, которые пришли на голосование. По ее словам, за кусок колбасы "эти образины" решают, как будет жить "элита" нашего общества. Она заявила о том, что в будущем ей, прекрасной Божене, придется жить так, как решит "тупое стадо".

Напомним, Божена Рынска давно известна своими резкими высказываниями. Так, недавно она назвала кричащего в самолете "мерзкой тварью", а также саркастически высказалась о погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.