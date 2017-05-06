Анна Семенович возмутилась платным туалетом в ЦУМе

Певица Анна Семенович поделились своими впечатлениями от шоппинга в ЦУМе. Звезда недоумевает, что за посещение туалета нужно платить 100 рублей, а на кассе в магазинах продавцы ведут себя «по-хамски».

Как рассказала Анна Семенович, она решила устроить шоппинг в ЦУМе, но от похода в масштабный торговый центр у нее остались лишь негативные эмоции. По словам певицы, она захотела воспользоваться туалетной комнатой, но за ее посещение ей пришлось отдать 100 рублей.

По словам Семенович, в ЦУМе – универмаге с «заоблачными» ценами, туалет мог бы быть и бесплатным. На этом негативные впечатления певицы не закончились. На кассе, оплачивая покупки в одном из магазинов, Семенович услышала резкое замечание от продавца и пришла в недоумение от хамства.

Певице сообщили, что за прошлый год она совершила мало покупок. От услышанного Семенович поверглась в шок и поделилась своими «приключениями» в Сети. Позже пост с негодованием о платных туалетах и грубых продавцах был удален.

Семенович подытожила, что если кто-то захочет стать «почетным клиентом» ЦУМа, то ему стоит оставлять в универмаге не менее 3 миллионов рублей и платить за право посетить туалетную комнату. В добавок певица отметила, что в Москве есть масса шоурумов с российскими брендами, где цены «в 100 раз дешевле», а вещи «классные».