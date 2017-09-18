Экс-участница "Дома-2" возбудила мужчин "голым" фото с еловым веником

Эффектная экс-участница "Дома-2" Виктория Берникова взбудоражила фанатов эротическим снимком из бани. На фото девушка позирует полностью обнаженной, прикрыв свои прелести еловым веником.

Не так давно Виктория Берникова побывала в бане и решила поделиться с подписчиками своими впечатлениями, опубликовав "голое" фото. На фоне снежных сугробов красотка предстала полностью обнаженной, из одежды на ней была лишь банная шапочка. Свои прелести Берникова прикрыла еловым веником, чем расстроила поклонников.

Многие указали на то, что секс-участница "Дома-2" является просто эталоном женской красоты с аппетитными формами, а также похвалили Берникову за то, что она не изнуряет себя вредными диетами и тяжелыми физическими упражнениями. Мужчины в комментариях к снимку рассыпались в комплиментах и заявили, что после такого эротического фото не смогут уснуть ночью и вряд ли дадут поспать своим возлюбленным.