Актриса Светлана Ходченкова выходит замуж за бизнесмена

35-летняя актриса Светлана Ходченкова решила избавиться от статуса незамужней женщины, звезда отечественных фильмов выходит замуж. Друзья Ходченковой рассказали, что избранником артистка выбрала бизнесмена Георгия Петришина.

Как сообщается, роман Ходченковой и Петришина развивается уже продолжительное время. В прошлом году об отношениях актрисы и бизнесмена стало известно на популярном телешоу, тогда артистка рассказала о том, что их роман длится много лет и у них взаимная любовь.

После Нового года Сеть активно обсуждала новость от певца Андрея Григорьева-Апполонова, тогда он рассекретил пару, отдыхающую на Бали. Друзья актрисы рассказывают, что бизнесмену удалось покорить сердце Ходченковой и она задумалась о рождении ребенка.

Источники сообщают, что Петришин во всем балует свою избранницу. Ходченкова не остается без дорогих подарков и знаков внимания, в свой День рождения бизнесмен отвез ее в Швейцарию.