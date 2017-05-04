Борис Корчевников напугал фанатов болезненным видом

Знаменитый российский актер и телеведущий Борис Корчевников напугал поклонников своим болезненным видом. Он рассказала на своей странице в соцсети, что побывал на выборах президента, однако его фанаты обратили внимание совсем на другую деталь.

В воскресенье, 18 марта, телеведущий Борис Корчевников рассказал о том, что сходил на выборы и отдал свой голос за одного из 8 кандидатов на пост президента. Он также опубликовал фото с места событий, однако внешний вид актера оставляет желать лучшего. На опубликованном снимке крупным планом видно лицо Корчевникова, под его глазами можно рассмотреть большие мешки, да и оно вовсе выглядят нездоровыми. Его лицо опухло, в связи с чем фанаты заинтересовались состояние здоровья ведущего.

Они начали засыпать актера тревожными вопросами, однако сам телеведущий не стал ничего отвечать. Поклонники выдвинули версию, что Корчевников просто заболел или не выспался. Многие фанатки посоветовали актеру как можно скорее жениться, чтобы любовь его преобразила, а другие заметили, что, возможно, Корчевников в свой выходной решил хорошо выспаться и просто еще не до конца проснулся.