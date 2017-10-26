Бывшая жена Безрукова в новой фотосессии изменилась до неузнаваемости

Ирина Безрукова, экс-супруга известного актера Сергея Безрукова, порадовала поклонников снимками со своей новой фотосессии. Пользователи оценили образ Безруковой, который изменил женщину до неузнаваемости.

Бывшая жена Безрукова часто впечатляет своих поклонников красивыми образами и неувядающей красотой. В этот раз пользователи впечатлились от новой фотосессии, в которой женщина предстала перед объективом фотографа с объемной укладкой и с оголённым плечом.

Пользователи пришли в восторг и отметили, что Безрукова остается все такой же красивой, какой она и была в молодости. Сама экс-жена известного актера отметила, что фотография является для нее «маленькой жизнью». В этот раз она выбрала такой образ и попробовала себя в «новой роли».

Ирина Безрукова отметила важность хорошей команды и сообщила, что от профессионализма и слаженности съемочной группы у нее «прекрасное настроение». Поклонники пишут массу комплиментов и лестных комментариев, называя Безрукову «мечтой мужчин», «фантастической». Также некоторые отметили, что ее бывший муж должен «кусать локти», зная, что потерял такую женщину.