Сергей Шнуров выступил в Барвихе с сильным похмельем

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров никогда и ничего не скрывает от поклонников. Он рассказал, что в Барвихе выступил, перед этим основательно выпив, как сообщает HotGeo.

Эти слова шокировали часть поклонников. Большинство интернет-пользователей посчитали, что это всё образ Шнурова, который своей персоной показывает настоящий русский рок. Другие считают, что артист и вправду порой выпивает, но не очень часто. На снимках и видео последнего времени Сергей Шнуров достаточно хорошо выглядит, что не было бы возможно, если бы он постоянно «принимал на грудь».

Некоторые, впрочем, вспомнили, как в недавнем прямом эфире певец постоянно употреблял алкоголь. Он столько выпил, что не смог избавиться от похмелья до концерта в Барвихе. Однако интернет-пользователи его за это не раскритиковали, подчеркнув, что пусть делает, что хочет, лишь бы продолжил творить.