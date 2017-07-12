Дюжев и Серебряков правы: Алексей Панин снова обматерил россиян

Актёр, по мнению его подписчиков, совсем сдал в плане нервов. Алексею Панину надоели российские реалии, и он предложил всем покинуть страну, как сообщает VistaNews.

Про это артист полчаса рассказывал в стори в Instagram. Всё началось с описания диджей-сета, который он давал в прошлую ночь в Челябинске. По словам Панина, люди там чудесны. Однако атмосфера странным образом повлияла на актёра, и он снова принялся говорить, что из России стоит уехать.

В речи Панина постоянно проскакивали матерные выражения, а суть была в том, что все беды населения от ощущения, что у всех есть долг перед ним. Россиян актёр назвал «пропащими». Потому артист предложил всем, кто желает добиться лучшей жизни, покинуть страну, как ранее заявляли Алексей Серебряков и Дмитрий Дюжев. Кроме того, по мнению Панина, порядочные люди слишком редко встречаются, а остальные подобны экскрементам.