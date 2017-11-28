Поклонники пришли в восторг от архивного соблазнительного фото Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян недавно поделилась в Instagram архивным снимком, где предстала в откровенном платье. Таким образом, знаменитость поздравила своего родного брата с днем рождения.

Ким Кардашьян в Instagram опубликовала архивный снимок 2010 года, где предстала в сексуальном коротком платье с очень глубоким вырезом в области груди. На снимке знаменитость позирует вместе со своим родным братом Робом. Таким образом, Ким поздравила брата с 31-летием.

Под снимком звезда реалити-шоу написала: «С днем рождения моего брата Роба! Я так тебя люблю и желаю всем счастья в мире!». Поклонники Ким присоединились к поздравлениям и также писали теплые слова Робу Кардашьян.