Анфиса Чехова в облегающем костюме впечатлила стойкой на руках

Телезвезда Анфиса Чехова впечатлила пользователей Сети своими спортивными достижениями. Чеховой удалось сделать стойку на руках, фанаты пришли в восторг и отметили стройность форм, подчеркнутых облегающим спортивным костюмом.

В своем Instagram-аккаунте Анфиса Чехова разместила снимок, на котором она смогла выполнить сложное упражнение – звезда стала в стойку на руках, а ногами оперлась о стену. По словам Чеховой, еще 2 года назад она и представить не могла, что сможет выполнять подобные упражнения.

Анфиса Чехова отметила, что раньше ей тяжело давалось стоять в планке, а стойка, была уверенна звезда, получается лишь у юных гимнастов. Теперь же она радуется своим успехам и утверждает, что от ощущения возможности управлять своим телом она приходит в восторг.

Пользователи похвалили Чехову за ее целеустремленность и желание оставаться в форме. По мнению комментаторов, звезда может показать пример многим женщинам, которые боятся начать заниматься спортом.