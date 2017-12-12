"Надежда на Бога": Кирилл "Руки-базуки" Терешин сообщил об ухудшении здоровья

Скандально известный фрик из Пятигорска Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Он также удалил свою страницу в соцсети "ВКонтакте" и попросил подписчиков навсегда о нем забыть.

Стоит отметить, что Кирилл Терешин приобрел популярность сразу же после того, как решился закачать в свои руки синтол. Никакие возможные угрозы для жизни его не пугали, о чем он неоднократно заявлял в передачах на федеральных каналах. Сейчас же, судя по последнему опубликованному Кириллом посту, у него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем.

Он рассказал, что как только начал закачивать синтол в плечи, его рука практически в два раза опухла, что дало конкретный удар по организму. Он уже в течение двух дней не может встать с постели из-за высокой температуры и сильно мучается. По словам "Руки-базуки", его мать плачет каждый день, а ему остается только полагается на Бога, что в скором времени все нормализуется и он сможет остаться со своей мамой.

Терешин уже пожалел о своей затее, удалил страницу во "ВКонтакте" и попросил подписчиков навсегда о нем забыть.