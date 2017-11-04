«Всё враньё!»: В Сети раскритиковали слова Бузовой по поводу аншлага в Таллине

Ольга Бузова выступила в столице Эстонии, похваставшись, что был аншлаг. Однако, по словам местных жителей, это полное враньё, как сообщает VistaNews.

Ольга Бузова часто показывает снимки и ролики в концертов в разны городах. Она нередко благодарит поклонников за то, как они её любят и как внимательны. Певица показала также, как её приветствовали в Таллине – там было заметно большое количество сходящих с ума фанатов, утверждая, что был аншлаг. Однако жители столицы Эстонии говорят, что Ольга Бузова соврала. Билеты на её концерт не пользовались большим спросом, и только скидки дали возможность их распродать.

Доказывают интернет-пользователи это на основе ролика самой певицы, отмечая, что камера там была направлена так, чтобы спрятать полупустой зал. Кроме того, поклонники стали упрекать Ольгу Бузову в том, что она не считается с ними. «А очки все таки надела, хотя и спрашивала в стори, надо ли надевать. Большинство проголосовали, что не надо. Не прислушиваешься ты к нам! Сколько раз уже замечаю!» - возмутился один подписчик.