«Это женщина?»: поклонники не узнали Валерия Леонтьева после его очередной пластики

Актриса Елена Яковлева показала в своем Instagram, как сейчас выглядит певец Валерий Леонтьев. Пользователи пришли в замешательство, так как не могли понять, кто изображен на фото, ряд пластических операций сыграл с артистом «злую шутку», теперь его не узнают даже фанаты.

Валерий Леонтьев известен своим стремлением сохранить молодость и «угнаться» за трендами. Певец не раз удивлял поклонников своими эпатажными костюмами и необычным внешним видом. Однако, в погоне за красотой артист чрезмерно увлекся пластическими операциями, вмешательства косметологов привели к тому, что Леонтьева не могут узнать даже преданные фанаты.

Елена Яковлева разместила в своем Instagram снимок, где она стоит рядом с Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким. Внимание пользователей привлек Леонтьев, который продолжает «модничать» и запечатлен в шапке, очках и полосатом свитере.

В комментариях пользователи писали, что Леонтьев стал похож на женщину, превратился в «чудище» и «бабушку». Многие отметили кардинальное изменение внешности певца, назвав его стремление стать моложе «фанатичным». Поклонники умоляют Леонтьева прекратить делать пластику, так как в скором времени он изменится настолько, что его и вовсе перестанут узнавать.