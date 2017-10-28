Виктория Боня шикарно отпраздновала 6-летие дочери

Знаменитая российская телеведущая и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня с размахом отметила 6-летие своей дочери. Отмечается, что Боня устроила тематическую вечеринку в стиле "леопард".

На своей странице в соцсети Боня поделилась моментом с вечеринки в честь дня рождения ее дочери Анджелины-Летиции, которой 17 марта исполнилось 6 лет. Теледива закатила вечеринку с леопардами, на которую пригласила аниматоров, обустроила фотозону и заказала сладости с фигурками животных. На вечеринке детей развлекал аниматор в костюме леопарда и его спутник, а гостей ждали сладости и торт с большой съедобной фигуркой леопарда.

Примечательно, что на празднике присутствовал и отец именинницы Алекс Смерфит. В честь такого события Боня разместила у себя на странице милую семейную фотографию, на которой телеведущая вместе с бывшим мужем целует Анджелину-Летицию в щеки.