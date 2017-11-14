Андрей Гайдулян насмехался над лишним весом своей бывшей жены

Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», помог своей бывшей жене Диане Очиловой похудеть своими насмешками и язвительными шутками. По словам экс-супруги актера, мужчина часто комментировал ее приемы пищи и мог открыто высмеять ее лишний вес.

Как рассказала Диана Очилова, которая рассталась с Андреем Гайдуляном в начале этого года, актер мог сильно задеть ее шутками и комментариями о лишнем весе. Сама женщина мечтала похудеть, но язвительные комментарии мужа не давали ей осознанно пойти на решительные меры по борьбе с лишним весом.

Очилова пыталась заниматься спортом и предпринимала ряд попыток похудеть. Все это Гайдулян комментировал шутками и не поддержал свою тогда еще жену одобрительными словами или похвалой.

После расставания с актером Очилова кардинально изменила свой взгляд на похудение и начала бороться с лишним весом без насмешек экс-возлюбленного. Сейчас Диана Очилова следит за своим рационом и сбросила много килограмм. Женщина призналась, что похудеть ей помогло изменение мышления. После того, как Очилова стала по-другому смотреть на еду и не видеть в ней «культа», вся ее жизнь изменилась к лучшему.