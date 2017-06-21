Максим Галкин рассказал о первом походе детей к стоматологу

Максим Галкин рассказал о первом походе своих детей к стоматологу. Первый сеанс для Гарри и Лизы провела подруга шоумена Альбина.

Снимок детей вместе со стоматологом появился на странице Максима в социальной сети Instagram. В тексте публикации Галкин указал, что доктор является его подругой. Он рассказал, что Альбине удалось провести стоматологический сеанс так, что детям понравилось, и они ждут следующего посещения кабинета зубного врача. Подписчики отметили, что это очень важно, так как у многих детей в последующем возникает страх посещения стоматологов. Врачу приходиться быть еще и хорошим психологом в отношении детей.

Дочь Максима Лиза улыбается на фотографии, чего не скажешь о Гарри. Выражение лица мальчика не излучает столько радости, как у его сестры, и, скорее, выглядит недовольным.

Поклонники отметили, что публикация содержит рекламу стоматолога, и прокомментировали тем, что артист поддался общим веяниям интернета.