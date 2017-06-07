«Дом-2»: спор о хороших манерах закончился дракой полуголых участниц

На шоу «Дом-2» случилась очередная драка, в этот раз поводом для рукоприкладства стал спор о хороших манерах. Полуголые Анастасия Балинская и Валерия Голд избивали друг друга и бросались едой и кухонными принадлежностями.

Как сообщается, шоу «Дом-2» в очередной раз стало площадкой для драк и скандалов. Многие участницы проекта не могут обойтись без рукоприкладства и завершают споры именно кулаками, на не аргументы и доводы.

В этот раз подрались Валерия Голд и Анастасия Балинская. Девушки стали спорить во время утреннего чаепития о том, можно ли употреблять в обращении к ним слова «быдло», «овца» и прочее.

Страсти стали накаляться и разговор о вежливости перерос в словесную перепалку с оскорблениями. Потом Валерия Голд бросила в Балинскую сок и вазочку с вареньем. Анастасия Балинская не стала терпеть провокаций и схватила соперницу за волосы. В итоге, девушки стали драться. «Пикантности» инциденту прибавило еще и то, что девушки были полураздетыми и дрались едва ли не в одном нижнем белье.

Ролик с дракой был размещен в Сети и многие пользователи отреагировали на ситуацию крайне негативно. Комментаторы отметили, что девушки выглядят «омерзительно» и шоу превратилось в «ринг для драк».