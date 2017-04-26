Американские СМИ заговорили о четвертой свадьбе Анджелины Джоли

Американские СМИ стали распространять информацию о том, что голливудская гламурная актриса Анджелина Джоли в четвертый раз собралась замуж. По слухам, избранником актрисы стал британский миллионер.

Сообщается, что после громкого развода с Брэдом Питтом в 2016 году Анджелина Джоли долго не горевала, а нашла утешение в отношениях с миллионером из Великобритании. Издание «Life & Style» информирует, что актриса начала роман с другим мужчиной уже более года назад и может скоро в четвертый раз выйти замуж.

Сама актриса пока никак не прокомментировала информацию американских СМИ. Напомним, недавно стало известно о том, что Анджелина Джоли планирует начать съемку второй части фильма «Малефисента» в следующем месяце в Лондоне.