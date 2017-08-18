«Оскароносный» хулиган поведал новые детали своей жизни

46-летнего Игоря Иванова из Одинцово в Москве задержали, потому что он дал пощёчину военнослужащему. После этого он и выдал свой «оскароносный» монолог, но выяснилось, что не настолько всё просто, а «Леночкой» зовут его бывшую жену, как сообщает VistaNews.

В настоящее время супругой этого мужчины является жгучая блондинка Анастасия. После просмотра видеоролика, за который прославился Иванов, у неё появилась большая обида на него. Дело в том, что индивидуум просил правоохранителей выпустить его, потому что он должен увидеть некую Леночку. Именно так звали бывшую супругу Иванова, с которой они не вместе уже более 10 лет.

Правоохранители засняли то, как он упрашивал их, и выставили в интернете, заявив, что это был «оскароносный» монолог. За это мужчина извинялся перед Анастасией, и она смогла его простить. В Сети метания индивидуума между бывшей и нынешней возлюбленными назвали достойными ток-шоу.