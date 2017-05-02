Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал тайну своего невероятного похудения

Михаил Казаков, запомнившийся телезрителям по роли Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», рассказал о том, как ему удалось похудеть настолько, что его перестали узнавать знакомые. Актер не стал скрывать тайны своего ошеломительного похудения и поделился, как сейчас живет.

На шоу «Привет, Андрей» очередной эфир был посвящен киножурналу «Ералаш». Студий программы посетил Борис Грачевский и многие актеры, снявшиеся в легендарном телепроекте. Среди приглашенных гостей был и Михаил Казаков, который исполнил в «Ералаше» ряд ролей.

Когда Казаков вышел в студию, зрители были шокированы – «пухлый мальчишка» стал стройным мужчиной. Актер рассказал, что ему не пришлось изнурять себя тренировками или сидеть на диетах. Для похудения Казакову было достаточно заниматься спортивной ходьбой.

В течении двух месяцев он занимался ходьбой и результат таких тренировок поразил многих. По словам Михаила Казакова, сыгравшего роль Полежайкина в «Папиных дочках», после похудения его не узнают даже некоторые из знакомых.

Сейчас Казаков отказался от карьеры актера. Он вернулся в Тверь, ведет там свой бизнес и живет с семьей. У Казакова есть жена и сын Мирослав.