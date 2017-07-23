Алексей Панин рассказал, что именно надо менять людям вместо президента

Алексей Панин поделился с подписчиками потоком своих мыслей. Он опубликовал видео после приезда в Челябинск, сидя на подоконнике, где рассуждает о счастье русского человека.

Видеозапись известный актёр опубликовал на своей странице в Instagram. На ней Алексей стоит у окна с голым торсом и размышляет на тему современного общества. По мнению Панина, людям в России наплевать друг на друга, а после выхода на улицу все превращаются в животных. Национальной идеей актёр считает желание утопить ближнего, принять все попытки для того, чтобы помешать другим.

Панин провел сравнение с Европой, где люди, как минимум, стараются улыбаться друг другу. Алексей думает, что в этом и кроется главная проблема. Пока россияне не начнут относиться к соотечественникам подобающе, то изменения в обществе не начнутся.

Поскольку комментарии на странице Алексея Панина закрыты, то подписчикам не удалось ни поддержать, ни осудить актёра в его суждениях.