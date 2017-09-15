Рудковская и Плющенко поделились подробностями отдыха на Мальдивах

Семейная пара Яна Рудковская и Евгений Плющенко делятся с подписчиками эмоциями от своего отдыха. Сейчас фигурист и продюсер проводят выходные на Мальдивах с двумя детьми.

Каждый из представителей семьи Плющенко активно делится снимками с островов. Яна Рудковская с восторгом рассказывает о завтраках на лазурных берегах. В её публикациях содержится множество снимков моря и солнца, которые успели оценить поклонники продюсера. Евгений Плющенко рассказал о том, что его отдых начался не так активно, как он ожидал. Но уже через несколько дней фигурист отправился наверстывать упущенное на морских просторах.

Большое количество снимков было опубликовано и сыном семейной пары Александром Плющенко, который радуется солнцу на просторах Индийского океана. Он рассказал, что они плавали вокруг острова на подводной лодке.

Поклонники отметили, что такой отдых им по душе. Они остались очень довольны выбором семейной пары, которая рассказывает подробности о своем отдыхе.