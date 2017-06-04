Анастасию Задорожную раскритиковали за голую пропаганду услуг маммолога

Актриса Анастасия Задорожная наиболее креативно подошла к подобной тенденции среди звёзд. До неё никто голым не советовал заботиться о своём здоровье.





Анастасия Задорожная приняла участие во флэшмобе среди женской половины российского шоу-бизнеса. Девушки и женщины напоминают своим поклонницам и подругам о том, как важно заботиться о здоровье своей груди. Ведь множество факторов могут спровоцировать рак молочной железы, а летом риск развития заболевания в разы увеличивается.



И если коллеги Анастасии ограничиваются стандартным агитационным фото, актриса решила использовать свой снимок с обложки журнала Maxim. Девушка добавила, что поступила так, чтобы привлечь не только женскую, но и мужскую аудиторию. Но такой ход спровоцировал не поддержку, а волну критики. В итоге, актрисе пришлось отвечать почти каждому комментатору, который обвинил её в аморальном поведении. На ответы девушки критики вылилось ещё больше. Теперь подписчики Анастасии ждут, что люди будут публиковать, когда в моде будет забота о здоровье простаты.