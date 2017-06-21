Поклонники Станислава Садальского обиделись на актера

Подписчики скандального артиста Станислава Садальского обиделись на него из-за поста на странице в Instagram. Они уверяют, что если актер продолжит подобным образом, то поклонники покинут его в социальных сетях.

Садальский высказал свои предположения о женской красоте. Он утверждает, что нередко красивые женщины заставляют своих воздыхателей довольствоваться лишь собой и общением, и никак иначе. Желающих оспорить мнение мужчины с опытом не нашлось, а некоторые даже не сразу поняли, что он имеет в виду. Но внимание поклонников привлекли не слова артиста, а визуальное сопровождение публикации.

Видеоролик содержит в себе портрет прекрасной дамы, однако через некоторое время её привлекательная внешность сменяется жутким обликом, а сама женщина переходит на оглушающий крик. Ролики подобного плана были популярны в периоды развития Сети, но это не остановило возмущения подписчиков Садальского. Некоторые из подписчиков смогли найти в публикации более глубокий смысл, высказав свои предположения о том, что часто за привлекательной внешностью прячутся отвратительные люди.