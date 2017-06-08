Максим Фадеев трогательно поздравил Ирму Польских с днём рождения

Известный продюсер Максим Фадеев на своей странице в социальной сети Instagram поздравил руководителя продюсерского центра MALFA Ирму Польских с днём рождения. Его трогательное видео понравилось многим поклонникам, о чём свидетельствуют комментарии в соцсети.

Фадеев подчеркнул, что Польских пришла в его коллектив 13 лет назад. За это время они достигли огромных успехов, причём Польских всегда отстаивает интересы продюсера. Он ласково называет девушку Мусей. Польских присутствует на всех значимых для продюсера мероприятиях и событиях в жизни. Фадеев в опубликованном видеоролике заявил, что Ирма для него словно дочь. Его поздравление поклонники ставили на повтор снова и снова, потому что голос продюсера очень понравился большинству подписчиков.

«Волшебный спокойный голос, хочется слушать снова и снова», - написала одна из подписчиц. Всего за час после публикации видеопоздравление просмотрели свыше 60 тысяч человек.