«С легким паром!»: Алла Пугачева шокировала смелым снимком из бани

Певица Алла Пугачева шокировала пользователей своим новым снимком из бани. Примадонна показала, как выглядит без укладки и косметики, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

В своем Instagram-аккаунте Алла Пугачева разместила снимок, на котором она запечатлена в банном халате, с мокрыми волосами и без капли макияжа. В описании Примадонна написала «С легким паром!» и отметила, что завтра на выборы она пойдет с «чистой совестью».

Пользователи отреагировали на снимок неоднозначно. Многие отметили, что Пугачева – смелая женщина, если решается в таком возрасте публиковать селфи без макияжа и в невыгодных ракурсах.

Некоторые пожелали Примадонне здоровья и удивились тому, как хорошо она сохранилась. Однако, нашлись и те, кто попросил Пугачеву «не пугать» их «страшными снимками». Хейтеры раскритиковали Примадонну за ее смелое фото и назвали ее «молодящейся» женщиной, которая слишком увлеклась пластическими операциями.