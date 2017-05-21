Владимир Пресняков публично оскорбил Дмитрия Маликова

В своем недавнем интервью певец Владимир Пресняков прокомментировал успех Дмитрия Маликова, которому удается успешно реализовывать себя в качестве блогера. Пресняков сравнил Маликова с Агутиным и допустил в своем высказывании намек на то, что он не считает исполнителя «Звезда моя далекая» и «Ты, одна ты такая» певцом.

Как указал Пресняков, Леонида Агутина он считает музыкантом, который остается им и сейчас. А вот касательно Маликова он заявил, что тот стал «известным блогером». Данное высказывание стало поводом для обсуждений, так как его можно трактовать двояко.

Сам Пресняков понял, что допустил неточное высказывание и попытался сгладить ситуацию. Он указал, что завидует Маликову, так как тот смог добиться вершин в сфере, недостижимой для Преснякова. Однако, многие заметили, что такая фраза была сказана вынуждено.

Пресняков и Маликов давно знакомы и считаются друзьями. Теперь же, в СМИ появляются версии о том, что из-за неосторожного высказывания отношения двух музыкантов могут испортиться.

Поклонники Маликова уверенны, что Пресняков не оценил таланта их любимого певца. Также фанаты возмущены тем, что Маликова лишили статуса музыканта, хотя это призвание принесло ему большую популярность.