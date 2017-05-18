«На грани анорексии»: Алена Шишкова мечтает потолстеть и просит у подписчиков совета

Алена Шишкова, известная модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати, обратилась к своим подписчикам в Instagram за советом. Девушка признает, что сильно похудела и просит подсказать, как набрать вес и не быть «кузнечиком».

В своем Instagram-аккаунте Алена Шишкова разметила снимок в черных зауженных джинсах, под фотографией она написала, что похожа на «кузнечика» и нуждается в помощи подписчиков. Модель просит своих фолловеров подсказать ей способы по набору весы.

Шишкова отметила, что не хочет много есть, так как «не влезает». Также модель рассказала о своем правильном питании, девушка любит есть полезную и вкусную еду. Однако, если Шишкова пропускает какой-либо из приемов пищи, то уже к вечеру она «теряет штаны».

Пользователи посоветовали Шишковой обратиться к врачам и начать заниматься силовыми тренировками в спортзалах. Также нашлись и те, кто стали злорадствовать, утверждая, что модель слишком «гналась за худобой» и «получила анорексию». Некоторые обвинили Шишкову в «хвастовстве», отметив, что своим постом она лишь «похвасталась» стройным телом.